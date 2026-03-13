読むのが難しいと思う「埼玉県の駅」ランキング！ 2位「長瀞」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、埼玉県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「埼玉県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「埼玉県在住だから聞いたことあるが基本わからない」（20代女性／埼玉県）、「瀞の字になじみがなく読めないから」（40代男性／奈良県）、「ながとろ…自然豊かである由来があるのかな」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「『衾』は初めて見たので読み方がわからない」（40代女性／神奈川県）、「聞いたことがなかったら絶対に読めないものばかりだから。見当もつかない」（30代女性／群馬県）、「日常会話で使わないであろう漢字（衾）が入っていた時点で、どうやって読むの？って感じだった」（30代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：長瀞（55票）2位にランクインしたのは、秩父鉄道秩父本線の「長瀞（ながとろ）」駅です。観光名所として非常に有名ですが、漢字表記の「瀞（とろ）」が難読であるため、多くの票を集めました。国の名勝・天然記念物である「長瀞渓谷」の玄関口であり、レトロな駅舎は「関東の駅百選」にも選ばれています。知名度は高いものの、書くのも読むのも難しい駅名の代表格です。
1位：男衾（98票）1位に輝いたのは、東武東上線の「男衾（おぶすま）」駅でした。寄居町に位置するこの駅は、「衾（ふすま）」という独特な漢字の読みが最大の難関です。かつてこの一帯に存在した「男衾郡」に由来する歴史ある地名ですが、初見で正しく読める人は非常に少なく、圧倒的な得票数でトップとなりました。武蔵国の歴史を感じさせる重厚な難読駅名です。
