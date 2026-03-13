「美形姉弟だ！」上田竜也、斬新ヘアに絶賛の声「びっくり」「お姉様も美人っていうのはわかりました」
元KAT-TUNの上田竜也さんは3月12日、自身のInstagramを更新。映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のオフショットを公開しました。
【写真】上田竜也の独特な髪形
投稿には自身が胸板を見せ、キッチンカウンターに腰掛けるオフショットを1枚載せています。「それにしてもみんなが思ってることを言うね なんだこの髪型」と、おかっぱヘアのような独特な髪形について言及しました。「#なんか姉ちゃんに似てる」とのことです。
コメントでは、「大出世おめでと〜」「脱獄ホスト時代から美しさが変わらないのが凄い！」「美人なお姉さんなんだね 美形姉弟だ！」「髪型すごくビックリしたけどそれより後ろの写真と胸元が気になって…」「美人すぎてびっくりしました！」「お姉様も美人っていうのはわかりました」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「大出世おめでと〜」「さてホスト役はこれで3回目」と書き出した上田さん。「1回目は脱獄した下っぱホスト 2回目はNo. 1ホスト 3回目はホストの総帥 俺ものしあがったもんだぜ」と、同映画で新宿最大ホストグループ・総帥の海斗役を演じることを報告しています。
「上田竜也が上田竜也のフェイスパックを使って」楽しい投稿でいつもファンを楽しませてくれる上田さん。2月20日には「上田竜也が上田竜也のフェイスパックを使って上田竜也になる日 これで明日は俺も上田竜也」と、フェイスパック中の面白い自撮りショットを公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
