岡山開催の「文部科学大臣杯 ENEOSトーナメント」…全国から56チームが激突

全日本軟式野球連盟（全軟連）などが主催する中学軟式野球の春の全国大会「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会 ENEOSトーナメント」は、今月20日から25日まで岡山県で開催される。大会を協賛する石油元売り最大手のENEOS株式会社は12日、同大会の準決勝、決勝が、全軟連の公式YouTubeチャンネルにてライブ配信されると発表した。

同大会は全軟連と全国新聞社事業協議会が主催し、高校野球の「春のセンバツ」と同様に、全国の中学軟式選手が憧れる新人戦。全国約6000チームの中から予選を勝ち抜いた56チームが出場し、倉敷マスカットスタジアムなど岡山県内の8会場を舞台に、新チーム初の日本一を懸けて激突する。

ライブ配信の対象は、大会最終盤の山場となる準決勝2試合と決勝の計3試合を予定。また、SNSでのリアルタイムな試合情報配信も並行して行われる予定という。ENEOSは野球競技を通じたスポーツ振興および次世代育成の推進を掲げており、「白熱した試合をご覧いただき、温かいご声援をお願いいたします」とコメントしている。

今大会には3年連続5度目の頂点を狙う星稜中（石川）や、昨夏の「全日本少年軟式野球大会」を制した作新学院中（栃木）のほか、東朋・大船渡連合（岩手）、駿台学園中（東京）、相陽クラブ（神奈川）、東海大静岡翔洋中、東山クラブ（愛知）、門真ビックドリームス（大阪）、鹿児島育英館中など、公立、私立、クラブの注目チームが出場予定となっている。（First-Pitch編集部）