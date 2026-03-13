TDS「アレンデール・ロイヤルバンケット」に新メニュー登場へ！ オラフをモチーフにしたプレートなど6品
東京ディズニーシーは、4月4日（土）から、「ファンタジースプリングス」内にあるレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」のメニューをリニューアル。オラフをモチーフにしたプレートなど6品が新しく登場する。
【写真】ちょこんと乗ったオラフがかわいい！ 雪山をイメージしたパンケーキも登場
■映画のシーンを思い出す見た目も注目
「アレンデール・ロイヤルバンケット」は、アレンデール城の中にあるカウンターサービスのレストラン。今回、映画『アナと雪の女王』の世界観を表現した新メニュー全6品が登場する。
注目は、オラフのフィルムを飾った「ブラウンソースのミートボールライス（ニンジン、ポテト、ズッキーニ）」。北欧では定番のミートボールとじゃがいもを組み合わせたプレートで、ブラウンソースはミートボールだけでなくライスとの相性も抜群だという。
また、2段重ねのパンケーキに真っ白いクリームをかけて雪山をイメージした「ベリーホイップパンケーキ、メイプルソース付き」は、雪山でアナとオラフが出会ったシーンを思わせる見た目もポイントの一品だ。
さらに、スモークサーモントラウトとローストビーフの2種類の味が一皿で堪能できる北欧風オープンサンドのほか、メインに海老とサーモンのトマト豆乳ソースを合わせた冷製パスタを用意したセット、鮮やかな青色が印象的なスパークリングワイン、セットにも付けられるハッシュドポテトも展開される。
