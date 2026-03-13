「史上最悪」「バスケ選手？」ブラジル代表のセカンドユニが発表「けっこうアリかも」「なんかダサい」など賛否両論！
ブラジルサッカー協会（CBF）は現地３月12日、ブラジル代表のセカンドユニホームを発表した。
CBFの公式サイトによれば、今回の新キットは『ジョーダンブランド』とのパートナーシップのもと、「ジャンプマンが初めて代表チームのユニホームに登場するという歴史的な提携を締結しました」という。
「このユニホームは、即座にインパクトを与えるようデザインされ、最高レベルの革新的なAero-FIT技術を採用しており、スポーツの枠を超越するために結束した２つの伝説的な強豪の力を反映しています」
CBFの公式SNSでも公表されると、以下のような声があがった。
「私は反対です」
「史上最悪の代表ユニ」
「素敵じゃん！」
「かなりきれいだと思う」
「バスケ？？？」
「あんまり好きじゃないけど欲しい」
「代表ユニにバスケ選手？ ばかげている。確かに彼は最高の選手だけど...」
「そこまで悪くはない」
「なんかダサい」
「よく見ると、けっこうアリかも」
「象徴的な悲劇」
「完璧じゃん」
「歴史的な恥」
評価は賛否両論といったところか。なお、この新ユニホームは、３月26日に米国ボストンのジレット・スタジアムで行なわれるフランスとの親善試合で初披露される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】象徴的な悲劇？ そこまで悪くない？ セレソンのセカンドユニに反響続々
