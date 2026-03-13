「もう毎日が楽しい」なぜイングランドで冷遇されていた松木玖生は重要戦力になりえたのか 日本代表への思いも吐露「絶対に選ばれると思う」【現地発】

「もう毎日が楽しい」なぜイングランドで冷遇されていた松木玖生は重要戦力になりえたのか 日本代表への思いも吐露「絶対に選ばれると思う」【現地発】