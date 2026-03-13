◇NBA レイカーズーブルズ（2026年3月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）に敵地レイカーズ戦で6戦連続ベンチ入り。第2Q開始から途中出場すると、いきなり“レブロン・ジェームズ越し”の3Pシュートを沈めるなど前半3得点を記録。チームは5点ビハインドで折り返した。

第2Q開始からコートに立ち、八村塁との初対決が実現。残り11分20秒には“レブロン越し”の3Pシュートを沈めて初得点。さらに残り10分58秒には速攻からボールをバックボードに当てて、マタス・ブゼリスの豪快アリウープダンクを演出すると会場が熱狂した。残り9分16秒でベンチに下がった。

前半は2分44秒の出場ながら3得点と存在感を示した。

ブルズは敵地5連戦中。主力のケガの影響で河村も帯同している。5日（同6日）に敵地サンズ戦では第1Q途中出場。ダンクシュートを演出した鋭い速攻ワンパスで現地実況を大興奮させるなど4アシスト2リバウンドの躍動。さらに8日（同9日）の敵地キングス戦では最終Q残り1分16秒から2戦連続途中出場。“ミスター・トリプルダブル”ことラッセル・ウェストブルックとのマッチアップが実現すると、会場から大歓声が上がった。