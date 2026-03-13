【TDS：レストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」新メニュー】 4月4日 販売開始

東京ディズニーシー「アレンデール・ロイヤルバンケット」

オリエンタルランドは、東京ディズニーシーのレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」にて4月4日より新メニューを販売する。

「アレンデール・ロイヤルバンケット」は、アレンデール城の中にあるカウンターサービスのレストラン。映画のシーンを思い出させる城内の3つのダイニングエリアのほか、遠くにフィヨルドの崖や山が見える屋根付きの屋外ダイニングエリアで食事ができる。

今回販売される新メニューは、同レストランらしく北欧風のフード・ドリンク6点。北欧風オープンサンド「スモーブロー」（1,680円）、北欧風ミートボールとポテトのプレート「ブラウンソースのミートボールライス」（1,680円）、パンケーキにクリームがかかった「ベリーホイップパンケーキ、メイプルソース付き」（1,580円）などが提供される。

「スモーブロー（ローストビーフ、スモークサーモントラウト、レムラードソース）」1,680円

「ブラウンソースのミートボールライス（ニンジン、ポテト、ズッキーニ）」1,680円

「ベリーホイップパンケーキ、メイプルソース付き」1,580円

「ハッシュドポテト」360円

「ブルースパークリングワイン」1,000円

「シェフのおすすめセット」2,000円

