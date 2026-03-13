人気ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」のボーカリスト・野田洋次郎が、１１日で発生から１５年を迎えた東日本大震災の犠牲者を追悼した。

野田は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「２０１１年３月２８日、マネージャーの田島と、仲間からの支援物資をかき集めて南相馬に車を走らせた時の写真と 同年７月、ツアーの途中で立ち寄った宮城県海沿いの写真」と記し、津波で大きな被害を受けて港に乗り上げた船や倒壊した家屋の様子など、当時の被災地の様子を複数アップした。そして、「東日本大震災で被災したすべての方々に、犠牲になられたすべての方々に、合掌。」と追悼し、「＃東日本大震災 ＃３１１」とハッシュタグを添えた。

この投稿には「この日を思い出す時にあなたを思い出せる人生で良かった。ありがとう」「洋次郎ずっと忘れないでくれてありがとう」「忙しい中で自ら足を運んで、心痛めながらも現実と直面して、何かできることはないかと葛藤すること、容易にできることじゃないよ。ありがとう、風化させないでくれてありがとう」「洋次郎の心の優しさと行動力と勇気 自分にはないものだなって感じています」「震災後すぐに『糸色（いとしき）−ｉｔｏｓｈｉｋｉ−』義援金プロジェクトを立ち上げられたり、『２＋０＋２＋１＋３＋１＋１＝ １０ ｙｅａｒｓ １０ ｓｏｎｇｓ』アルバムの利益を全額寄付されたりなど、洋次郎さんの被災地支援の並々ならぬ努力に頭が下がる思いです」など、反響が集まっている。