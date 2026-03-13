元乃木坂46メンバー、シースルー衣装姿で抜群スタイル披露「女神かと」「ウエストラインが美しい」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】元乃木坂46の阪口珠美が3月12日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが映えるシースルー衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】24歳元乃木坂46「ウエストラインが美しい」シースルー衣装で素肌開放
阪口は「どきどき。沢山の方にみていただけますように 」とMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）の第5話が3月12日に放送されることを報告。南瀬天（みなせ・あま）役で出演している阪口は「取材日のお写真！インタビューでもドラマのお話を沢山させていただきました！ぜひご覧ください」と「＃ドラマすくすく」「＃たまぐらむ」など投稿にハッシュタグを付け、インタビューでの衣装姿を披露した。淡い水色のふんわりとしたシルエットのフリルドレスから、引き締まった腕や脚など美しいプロポーションが際立っている。
この投稿にファンからは、「女神かと思った」「スタイル最強」「シースルー似合いすぎて震えた」「本当に素敵」「上品な色気にドキッとした」「ウエストラインが美しい」などと話題となっている。
「救い、巣喰われ」は電子コミック累計50万部突破の同名人気コミックをドラマ化した、芸能界の裏側が舞台のヤンデレ系ラブ・サスペンス。阪口はヒロインの駆け出しアイドル、南瀬天役で出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳元乃木坂46「ウエストラインが美しい」シースルー衣装で素肌開放
◆阪口珠美、シースルー衣装で美スタイル披露
阪口は「どきどき。沢山の方にみていただけますように 」とMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）の第5話が3月12日に放送されることを報告。南瀬天（みなせ・あま）役で出演している阪口は「取材日のお写真！インタビューでもドラマのお話を沢山させていただきました！ぜひご覧ください」と「＃ドラマすくすく」「＃たまぐらむ」など投稿にハッシュタグを付け、インタビューでの衣装姿を披露した。淡い水色のふんわりとしたシルエットのフリルドレスから、引き締まった腕や脚など美しいプロポーションが際立っている。
◆阪口珠美の投稿に反響
この投稿にファンからは、「女神かと思った」「スタイル最強」「シースルー似合いすぎて震えた」「本当に素敵」「上品な色気にドキッとした」「ウエストラインが美しい」などと話題となっている。
「救い、巣喰われ」は電子コミック累計50万部突破の同名人気コミックをドラマ化した、芸能界の裏側が舞台のヤンデレ系ラブ・サスペンス。阪口はヒロインの駆け出しアイドル、南瀬天役で出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】