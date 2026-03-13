一部週刊誌で不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学大臣はきょう（13日）の記者会見で、不倫をしていた当時の自身の心境について「何年も前の話でつまびらかに覚えているわけではない」と話しました。

松本大臣はきょうの記者会見で、不倫疑惑について質問が及ぶと、地元支援者、文科省職員、家族を列挙し、「おわびを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げました。

当時の自身の心境については、「もう何年も前の話で、そのときのことを私自身、心境までつまびらかに覚えているわけではない」としたうえで、「一重に私自身の心の弱さから出たということだと感じている」と述べました。

松本大臣は12日夜、一連の報道が出て初めて報道陣の取材に応じていました。

その場では、「文科大臣の職責を務める資格があると思うか」という質問に対し、「そうした厳しいお声は、私自身、言い訳をすることなくしっかりと受け止めをしていかなければいけないと考えているところ」と回答。

さらに、「（周囲の）信頼を勝ちうることができるように、文部科学行政の中で全力を尽くして頑張ってまいりたい」と述べ、引き続き文科大臣として職務に当たると強調しました。

また、かつて高市総理について「大っ嫌い」と語ったとの報道内容については、「そのときのことを私自身つまびらかに覚えているわけではありません」と説明。

現在の高市総理に対しては、「尊敬でき、この人に日本の国を引っ張っていっていただきたい。そういう思いを今、大変強く持っているところ」と述べました。