パスタ専門店「ジョリーパスタ」、春夏グランドメニュー改定 爽やかな商品が多数登場
パスタ専門店「ジョリーパスタ」を展開するジョリーパスタは、3月19日から春夏のグランドメニューへ改定する。
【写真多数】春夏グランドメニュー！燻製ベーコンときのこのボスカイオーラなど
今回のメニューでは、イタリア料理を手本にした本格パスタに加え、春夏にぴったりの爽やかな前菜やピッツァ、デザートなどを新たにラインアップ。バリエーション豊富な商品を取りそろえる。
前菜では、大根やパプリカ、レンコンを酢漬けにした「ピクルス」（319円）や、ガーリックトーストにローストビーフとカポナータをのせた「ローストビーフのブルスケッタ」（429円）などが登場する。
ピッツァメニューには、きのこをたっぷり使った「ピッツァ・ボスカイオーラ」（1089円）や、バジルの香りが特徴の「ピッツァ・ジェノベーゼ」（1089円）を追加。プレミアムマルゲリータとのハーフ＆ハーフも用意する。
パスタでは、舞茸やヒラタケ、ベーコンを使った「燻製ベーコンときのこのボスカイオーラ」（1089円）や、魚介の旨みが広がる「海の幸の豆乳スープパスタ」（1375円）、レモンの風味が爽やかな「エビとブロッコリーのペペロンチーノ〜レモンバター風味〜」（1089円）などが新登場する。
また、生パスタの一種で“洋風の餃子”とも呼ばれるラビオリを使った「グリルチキンとブロッコリーのトマトソース」「ゴルゴンゾーラクリーム」（各539円）も提供する。
デザートには、コーヒーゼリーやイタリアンプリン、ジェラート、フルーツを重ねた「グラスドルチェ グランデ」（759円）や、フルーツとジェラートを組み合わせた「マチェドニア コン ジェラート」（429円）など、春夏らしい華やかなドルチェを用意した。
新グランドメニューは全国のジョリーパスタ店舗（3月12日時点で322店舗）で順次提供される予定。
