朝倉未来＆芦澤竜誠が初対談『BreakingDown』出場理由やスピリチュアル、好きなアニメまで語り合う
格闘家で『Breaking Down（BD）』CEOの朝倉未来と、今月20日開催の『BreakingDown 19』（名古屋・IGアリーナ）に出場が決まった芦澤竜誠が、朝倉のYouTubeチャンネルで対談を行った。人気格闘家2人の初めての対談で、公開から17時間ほどで100万再生を突破している。
芦澤は昨年大みそかにBD出身のジョリーにわずか25秒で一本負け。年明けに公開されたBDのオーディション動画で朝倉が「BDルールは強いと思うので、一度このリングに遊びに来てくださいよ」と呼びかけたところ、芦澤はそれに応じて8日に公開された『BD19』オーディション動画に登場し、元バンタム級王者の井原との対戦が決定した。井原とは乱闘も繰り広げ、早くも試合に向けた緊張感は高まっている。
K-1やRIZINで熱い戦いを繰り広げてきた人気ファイターのまさかの参戦に、ネットでは賛否両論で大きく盛り上がった。熱気冷めやらぬ中で公開された朝倉との対談動画で、芦澤は「BDの選手をバカにして負けたので、出て当然というか。むしろありがたいですね」と再起のチャンスをくれた朝倉に感謝した。
1分間の戦いに対して「めちゃめちゃ自信がある。たぶん3分のキックボクシングと同じ感じになる」と強気な態度。対戦相手の井原について「どんどん実力をつけて元UFCの選手に勝ったり、ベルトを取ったり看板選手になってる」と認めるも、「俺に喧嘩を売ってきたのは間違ってると思う。BDの選手は1分ルールのプロだと思うけど、話にならないと思う」と断言した。
そのほか、朝倉は芦澤のスピリチュアルな一面について質問すると、芦澤は自身の考えを語るなかで、最近アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を見て感動して大泣きしたことを明かすと、朝倉は「ピュアだね」と驚いていた。
さらに、プライベートな時間や女性の好みまでじっくりと語り合い、初対面ながらもすっかり意気投合した朝倉と芦澤。コメントでは「相性いいなこの2人」「やっぱ芦澤って憎めない」「芦澤はJTTに所属すればいいのに」「これは神回だあ」などポジティブな反応が寄せられている。
