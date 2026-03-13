元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、12日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。女優草刈民代（60）からアドバイスされた。

スタジオで、周りの目が気になる瞬間についてのトーク中、森が「私はあざといというキャラクターが世の中に広まって。ありがたいことなんですけど」。そして「男性に自分から話しかけに行かないです」と明かした。

「例えば番組の休憩中とかに、スタッフさんでも男性に自分から話しかけに行くと、多分すごい媚びてるとか…。あざとかったとか言われるのが嫌なので。話しかけてくださったら話すけど、自分からは絶対に行かない」。指原莉乃（33）が「悔しいよ、そんなふうに思われてるのが」とフォローした。

すると草刈が「その時の自分の年齢とか立場とかで、どうしたって気にせざるを得ないわけじゃないですか」と話した。「それはしょうがなくて。思った通りにやって、耐えるところは耐えて」。そして「そうすると、耐えてる必要があるのかな？って思うじゃないですか。その時（耐えるのを）やめればいいんじゃないのかな」。

続けて「絶対に年齢とともに、自分自身は絶対にこうだ、っていうのがおのずと分かってくるから」と言うと、森は「まだ言えないんです」。草刈から「言えないうちは、無理してやる必要ないと思う」と助言を受けていた。