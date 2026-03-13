65年ぶりに兄弟で海へ…横浜ベイサイドマリーナでセーリングを楽しむ“ヨット界の重鎮”が今思うこと

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

3月7日（土）の放送では、神奈川・横浜ベイサイドマリーナが特集された。

【映像】久しぶりに兄弟揃って海に出た“知るぞ知るヨット界の重鎮”

よく晴れた日、一艇のヨットが海へ。

乗っているのは、貝道和昭さん（87歳）と弟の盛隆さん（84歳）だ。

ふたりが揃って海に出るのは、なんと65年ぶりだという。

ふたりとも、知るぞ知るヨット界の重鎮だとか。

兄の和昭さんは、これまで数々のセーリング連盟を牽引してきた。

「自分が乗るより、選手の面倒を見ることが忙しかった」と和昭さん。

一方、弟の盛隆さんは、84歳の今も外洋レースに出る現役のレーサー。

盛隆さんは「レースで一番を走っているときが一番気持ちいい」と語る。

そんなふたりに、今思うことを聞いた。

兄の和昭さんは「大学・高校を出て働き出すと海から離れてしまう。月一回でも海に気楽に来れるシステムを考え直したい」と話す。

「あと5年はやりたい」と現役レーサーとしての目標を掲げるのは弟の盛隆さんだ。

素晴らしきヨット人生、兄弟の航路が65年ぶりに交わった。