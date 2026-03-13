NBAで八村vs河村の日本人対決が実現…前半を終え八村が2ケタ得点、河村も3Pヒット

3月13日（現地時間12日）、クリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズとシカゴ・ブルズが対戦。八村塁は先発出場、河村勇輝はロスター入りでNBAの舞台で戦う日本人選手が顔合わせを果たした。

レブロン・ジェームズが3試合ぶりの復帰を果たしたレイカーズは、八村、レブロンに加え、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ディアンドレ・エイトンがスターターに名を連ねた。一方のブルズはジョシュ・ギディー、レナード・ミラー、マタス・ブゼリス、ジェイレン・スミス、トレイ・ジョーンズが先発で出場した。





第1クォーター序盤に八村がフィジカルを活かしたリムアタックで得点。その後はコーナーからの3ポイントも確実に沈め同クォーターで5得点を挙げた。ドンチッチの長距離砲でレイカーズが前に出るも、ブルズの速攻で反撃を受け、同点で最初の10分間を終えた。

ブルズは河村を含めベンチメンバーは4名と苦しい台所事情が続いている中で、第2クォーターのスタートから河村がコートイン。2023年11月10日に行われた八村、渡邊雄太がそれぞれ所属するレイカーズvsサンズの対決以来、日本人選手がコート上で火花を散らすこととなった。

準備万端でコートに立った河村は、早々にレブロンの上から3ポイントをヒット。続けざまに相手のターンオーバーからボールを受けた河村が先頭を走り、バックボードにあてて味方のダンクを演出する場面も。その後同クォーター残り9分16秒にベンチへ下がったものの、スピードを武器に一気に試合を加速させ、流れを作り出して見せた。

激し点の取り合いが続く試合では、レイカーズが5点をリードし前半を終えた。八村は3ポイント2本を含む12得点、河村は2分44秒の出場で3得点をマークしている。







■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 67－62 シカゴ・ブルズ



LAL｜26｜41｜｜｜＝67



CHI｜26｜36｜｜｜＝62

【動画】2年前にはレイカーズvsグリズリーズで顔合わせした2人