元SR渋谷の伊藤駿氏がB1越谷のサポートコーチ就任「経験を還元し、少しでもチームの力に」

B1東地区の越谷アルファーズは3月13日、サンロッカーズ渋谷などでプレーした伊藤駿氏がサポートコーチに就任したことを発表した。

宮城県出身で現在36歳の伊藤は、明成高校（現仙台大学附属明成高校）から青山学院大学へ進学し、2012年に日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）に入団。2016年のBリーグ開幕後は、SR渋谷、秋田ノーザンハピネッツ、富山グラウジーズでポイントガードとしてプレーした。

BリーグではB1通算338試合に出場し、1246得点、805アシスト、556リバウンド、208スティールを記録。2024年10月に現役引退を表明していた。

コーチングスタッフとしてBリーグの舞台に戻ってきた伊藤氏は、今回の入団発表に際して次のようにコメントを寄せた。

「シーズン途中ではございますが、越谷アルファーズのサポートコーチとして加入することになりました伊藤です。自身の経験を還元し、少しでもチームの力になれるようサポートしていきます。残り少ないシーズンですがアルファーズへの声援をよろしくお願いします」





