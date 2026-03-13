「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在で任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



任天堂は足もとで堅調な値動きが続いている。２月２７日に株式売り出しを発表したが、売出価格が８３４７円に決定し悪材料出尽くし感が台頭した。また、５日に世界同時発売したＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けソフト「ぽこ あ ポケモン」の累計販売本数が、発売後４日間で２２０万本を突破したと１２日に発表したことも好感されている。昨年秋以降、株価は低迷しただけに見直し買いも流入している様子だ。ただ、全体相場が下落するなか戻り売りが膨らむことが警戒されている様子だ。



