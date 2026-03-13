フォトグラファーの野口貴司がInstagramで、自身が撮影した松村北斗（SixTONES）のポートレートを公開した。

【画像】SixTONES松村北斗のモノクロポートレート（全2枚）

■松村北斗がセンターパート×上品スタイルで魅せるポートレート

公開されたのは、横顔を捉えたモノクロショット。

センターパートに分けたミディアムヘアに、インナーとジャケットを合わせたシンプルで上品なスタイリング。視線を上に向けた横顔は、シャープな輪郭と高い鼻筋が際立ち、静かな表情が印象的な1枚となっている。

一方、ストーリーズではカラーの別ショットも公開。ジャケットを脱ぎ、グリーン系の柄シャツでソファに身を預けたラフなポーズながら、遠くを見つめる柔らかな表情が大人っぽい雰囲気を漂わせている。

野口貴司のストーリーズをチェック！

モノクロとカラーそれぞれで異なる魅力を見せるポートレートとなっており、洗練された空気感が際立つビジュアルに仕上がっている。

SNSでは「美しすぎる」「アートのよう」「見惚れてしまう」「このアングル珍しい」「造形美」「横顔彫刻」「フェイスラインが最高」「目の保養」といった声が寄せられている。

