燕市でブランド野菜『もとまちきゅうり』の出荷が始まっています。



みずみずしい甘さと柔らかさが特徴の『もとまちきゅうり』。燕市吉田本町では、8軒の農家が『もとまちきゅうり』を生産していて、13日朝も収穫が進んでいました。きゅうりの旬は夏ですが、市場価値を高めようと本町そ菜出荷組合では室温を26℃に保ったハウス内で栽培し、2月下旬から出荷しています。



■本町そ菜出荷組合 瀬戸隆正さん

「生のまま食べていただくのもおいしいが、火を通して食べていただくのもおいしいと思う。もとまちきゅうりを食べて『これから春がくるんだな』と思ってくれたらうれしい。」



春の『もとまちきゅうり』は、県央地域を中心にスーパーや直売所などで販売されていて、出荷は6月下旬まで続きます。