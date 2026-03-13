°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤È»Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤ÎÎø¤Î·ëËö¤Ï¡©»Ê¤¬¿Í´Ö¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙºÇ½ª²ó¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬Æ´¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤ËÂç¤¤Ê»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ëÉüµ¢¤ÎÉñÂæ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢½µ´©»ï¤¬¥¢¥ê¥¢¤ÎÆ®ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾ðÊó¤òË½¤¯µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¢¥ê¥¢¤ÏÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¥ê¥¢¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î²áµî¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Ê¤¼»Ê¤Ï¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà¤¬¡È¿Í´Ö¤ÎÎø¡É¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Ï¡¢°ìÍÕ¤È»Ê¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¡½¡½¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿2¿Í¤ÎÎø¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
ºÇ½ª²ó¤Ï¤¢¤¹3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡ª¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
