ワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンドを全勝で勝ち抜いた日本代表・侍ジャパンは日本時間15日に準々決勝でベネズエラ戦に臨みます。

チームを指揮する井端弘和監督はまず「土曜日は山本投手で行きます」とベネズエラ戦の先発を明言。そして「その後のことはまだ考えていない。とにかく負けたら終わりなのでどんどんどんどんピッチャーをつぎ込んでいこうかなと思います」とトーナメント戦の戦い方に言及しました。

前回大会の準々決勝は東京ドームで行われましたが、今回はアメリカ・マイアミのローンデポ・パークで開催されます。その違いについて問われた井端監督は「当然日本でやっていても、こちらでやっても大事な試合に変わりないと思いますし、強いて言えば日本でやっていた時の方がまだピッチャーは投げられる可能性は残されているというところと、こちらでは残されないというところの違いかなと思います。山本投手が決勝で行けないのかなというぐらいです」と述べました。続けて大谷翔平選手の登板についても触れ「出場するにあたって投手はなしというところは聞かされていましたので、ないものと考えてピッチャー陣は選びました」と大谷選手の今大会での登板予定がないことを強調しました。

そしてベネズエラ戦に向けた対策については、「ちょっとずつ対策はしています。素晴らしいスタッフがいますので、情報をいただいてますので、これから選手に落とし込もうかなと思っています」と話し決戦の当日までに調整を進めていく段階であることも明かしました。