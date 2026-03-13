ちいかわたちが“小麦ギャル”に変身 ストリートブランドとコラボ
ストリートブランド『9090（ナインティナインティ）』は、人気キャラクター『ちいかわ』とのコラボレーションアイテムを13日より受注販売する。
【写真】ハチワレは裏ピース…“ギャル”になったちいかわたち
今回のコラボレーションでは、オリジナルビジュアルを使用し、同ブランド限定の特別キャラクター「小麦ギャル」として登場。Mascot Keychain、Rubber Keychainに加え、9090でも人気のOG Logo Setupなど、全4型のアイテムを展開する。なお、コラボレーションアイテムは店舗での販売は行わず、9090公式オンラインストアの受注販売となる。受注販売はきょう13日より開始予定。
