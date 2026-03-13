「絶対買いたい」“破格の年間パスポート”登場!?　学生限定で19万円が1万円に　地元住民の応援で実現　小湊鉄道

14日に多くの鉄道でダイヤ改正が行われますが、13日は破格の年間パスポートの話題です。

千葉・市原市から房総半島まで走る小湊鉄道。

これからの時期、菜の花のじゅうたんと桜のコントラストを楽しむことができます。

その小湊鉄道が15日から販売するのが、学生限定の年間パスポート。

注目はその価格です。

年間の定期代であれば19万円を超えるところ、破格の1万円。

対象は30歳以下で学生なら誰でもオッケーで、全国どこからでも購入が可能です。

この取り組みの背景にあるのは、若い利用者の減少です。

小湊鉄道株式会社・野田武志CCO：

人口が減っているという問題意識からスタートした。今後100年、200年と続いていく土地になっていったらいいな。

この破格のパスポートを支えているのが地元住民らの寄付。

4月から始まり、1口3000円からです。

返礼品としては「Go！ジモトお楽しみ券」が贈られ、地元のカフェでコーヒーが無料になるなど18の特典から7つを選んで利用できるということです。

小湊鉄道株式会社・野田武志CCO：

これぐらいだったら小湊鐵道を使っていろいろなところにいける。使いやすくなるという声をいろいろな方からいただいている。

学生の保護者などから「安い！」「絶対買いたい！」といった問い合わせが相次いでいるということです。