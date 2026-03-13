「絶対買いたい」“破格の年間パスポート”登場!? 学生限定で19万円が1万円に 地元住民の応援で実現 小湊鉄道
14日に多くの鉄道でダイヤ改正が行われますが、13日は破格の年間パスポートの話題です。
千葉・市原市から房総半島まで走る小湊鉄道。
これからの時期、菜の花のじゅうたんと桜のコントラストを楽しむことができます。
その小湊鉄道が15日から販売するのが、学生限定の年間パスポート。
注目はその価格です。
年間の定期代であれば19万円を超えるところ、破格の1万円。
対象は30歳以下で学生なら誰でもオッケーで、全国どこからでも購入が可能です。
この取り組みの背景にあるのは、若い利用者の減少です。
小湊鉄道株式会社・野田武志CCO：
人口が減っているという問題意識からスタートした。今後100年、200年と続いていく土地になっていったらいいな。
この破格のパスポートを支えているのが地元住民らの寄付。
4月から始まり、1口3000円からです。
返礼品としては「Go！ジモトお楽しみ券」が贈られ、地元のカフェでコーヒーが無料になるなど18の特典から7つを選んで利用できるということです。
小湊鉄道株式会社・野田武志CCO：
これぐらいだったら小湊鐵道を使っていろいろなところにいける。使いやすくなるという声をいろいろな方からいただいている。
学生の保護者などから「安い！」「絶対買いたい！」といった問い合わせが相次いでいるということです。