神宮球場創建100年記念の“グミ”が発売 “ツバメの巣”エキス入りのメロンソーダ味
明治神宮野球場は、公式Xと同球場のグルメサイト「神宮球場グルメ」にて、同球場の創建100年を記念し誕生した新商品を紹介した。
【画像】“ツバメの巣”エキス入りのメロンソーダ味「じんグミ」
新商品として「神宮球場グミ『じんグミ』」を発売。「子どもから大人まで楽しめる『メロンソーダ味』で程良い噛み心地が癖になること間違いなしです チャック付きなのでお土産にもぴったり ぜひお楽しみください」と紹介された。また写真では、「ツバメの巣エキス入り」との説明が付けられている。
SNSでは「すぐ売り切れるかなぁ そこだけ心配」「じんグミいいな。お土産で買うにもかさばらないし」「神宮球場へ行く理由がまた一つ」「燕の巣エキス入り！高級ですね〜♪」などの声が上がっている。
