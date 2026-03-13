お笑い芸人のビートきよし（76）が13日までにXを更新。爆笑問題の太田光に言及した。

太田は10日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。WEBメディアの編集長の実名をあげ、その編集長がYouTube番組の中で「ビートたけしとの違いはなんなんですかね、太田と。たけしは笑えて太田は不快なんですよね」などという趣旨のことを語っていた、などと話した。

その上で「お前さ。何が笑えて、何が笑えない。その違いは何だろうと。お前の価値観じゃないかよ。そんなのは自分で決めろよ」とその編集長に向け返答しつつ、「お前の考えている”違い”…40年近くずっと考えていること。”何でビートたけしが笑えて、俺が人が不快になるのか”。40年近く俺も考え続けてるの。それでも答え出ないの。はっきり言えば、才能の違いだけど、それを俺が言っちゃうと、俺は終わっちゃうから、そうじゃないだろっていう前提でやってるの。これからも答えは出ないし、考え続けることなの。それがお前に分かるわけないよ、バカ！」などと大声で話していた。

きよしは、この太田の発言を報じた記事への私見などが書かれた一部ポストに対し、まず「太田君がずっと相方が好きなのは知っているけどどこまで相方を追いかけても真似しても相方にはなれないからね」と記した。

ただ、続くポストで「太田君には頑張ってもらいたい」「昔と違ってあれダメこれダメうるさくなって当たり障りない事言ういい子ちゃん芸人が増えているけど太田君はそんな時代でもはしゃぎながら社会風刺出来る人だからこのまま頑張ってもらいたいと思っているよ」などとつづった。

きよしは現在、横浜市中区伊勢佐木町でカラオケスナック「スター☆場」を経営している。