映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』が5.15プライムビデオ独占配信 予告編＆場面写真12点も解禁に
5月15日よりPrime Videoにて独占配信されるクリストフ・ガンズ監督作『リターン・トゥ・サイレントヒル』より、予告編＆場面写真12点が解禁。併せて、日本語吹き替えキャストを、KONAMIによる原作ゲーム『SILENT HILL 2』の声優陣が続投することが決定し、小林親弘（ジェイムス役）、伊藤静（メアリー役）、諸星すみれ（ローラ役）のコメントが到着した。
【動画】声優陣続投！ 『リターン・トゥ・サイレントヒル』日本語吹替版予告
本作は、伝説のホラーゲーム『SILENT HILL 2』を実写映画化。実写映画化の第1作『サイレントヒル』（2006年）を手がけたクリストフ・ガンズ監督が20年ぶりに復帰。シリーズ最高傑作として名高い『SILENT HILL 2』を原典に、伝説的な戦慄とトラウマはそのままに、現代の観客に響く新たなサイコロジカルホラー映画が誕生した。
主演には『戦火の馬』のジェレミー・アーヴィン、ヒロインに『ジグソウ：ソウ・レガシー』のハンナ・エミリー・アンダーソンを迎え、霧と闇に包まれたサイレントヒルでの恐怖と絶望が、20年ぶりによみがえる。亡き妻からの手紙を受け取った主人公ジェイムスが、かつての思い出の地「サイレントヒル」へと足を踏み入れ、異形の怪物たちと対峙しながら、恐ろしい真実へと近づいていく。
この度、予告編＆場面写真12点が解禁。
予告編は、ジェイムス・サンダーランド（ジェレミー・アーヴィン）が、最愛の妻・メアリー（ハンナ・エミリー・アンダーソン）を失い、失意の底で酒に溺れる日々を送っている姿から始まる。そんなある日、失ったはずの妻から一通の手紙が届く。それは助けを求め「サイレントヒル」で待っているという内容だった。ジェイムスは、かつて2人で過ごし、愛し合った町「サイレントヒル」へと車を走らせる。
しかし、思い出の場所だった「サイレントヒル」は、かつてふたりが愛を育んだ自然豊かな町ではなく、白い灰が降り注ぐゴーストタウンと化していた。鳴り響くサイレンとともに、地面や建物は闇に包まれ、様相は一変。そこは、この世のものではない者たちが迫りくる地獄の世界だった…。
ジェイムスの前に、【ライイングフィギュア】【バブルヘッドナース】【三角頭（ピラミッドヘッド）】など異形の怪物たちが現れ、次々と襲い掛かる。そして彼はメアリーを探し求める中で、自身の正気を揺るがす、ある“恐ろしい真実”を解き明かしていくことに…ジェイムスは、果たして最愛の妻に逢えるのか。
併せて、日本語吹き替えキャストを、KONAMIによる原作ゲーム『SILENT HILL 2』の声優陣が続投することが決定。主人公のジェイムス・サンダーランド役を小林親弘、ジェイムスの妻・メアリー・クレーン役を伊藤静、ジェイムスが「サイレントヒル」で出会う謎の少女・ローラ役を諸星すみれが演じる。そのほか、M（ニコラ・アレクシス）役に原島梢、アンジェラ・オラスコ（ハンナ・エミリー・アンダーソン）役に清水理沙、エディー・ドンブラウスキー（ピアース・イーガン）役に奈良徹。
小林は「本作はゲームの世界観を踏襲しつつ、映画として見ごたえのある作品になっています。作品のファンの皆様だけでなく、多くの方に『SILENT HILL』の魅力を知ってもらえるきっかけになってくれたら…そして、原作であるゲームにも興味を持って遊んでいただけたらこんなに嬉しいことはありません」とメッセージ。
伊藤は「メアリーのジェイムスへの切ない思いと、サイレントヒルで起こる全てを皆さまに見届けていただければ嬉しく思います」とコメント。
諸星は「私はホラー作品が大の苦手なので、ゲームの収録時と同じように、映画の収録中も内心ドキドキしていました。ですが、怖さだけでなく、物語やキャラクターの心情の奥深さを感じ、没入感がより一層高まりました」と語っている。
映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、Prime Videoにて5月15日0時より独占配信。
日本語吹き替えキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小林親弘（ジェイムス役）
『SILENT HILL 2』のジェイムス役は自分が演じた役の中でもとても印象に残っている人物です。本作はゲームの世界観を踏襲しつつ、映画として見ごたえのある作品になっています。作品のファンの皆様だけでなく、多くの方に「SILENT HILL」の魅力を知ってもらえるきっかけになってくれたら…そして、原作であるゲームにも興味を持って遊んでいただけたらこんなに嬉しいことはありません。是非この世界観を堪能してください…！
■伊藤静（メアリー役）
『SILENT HILL 2』のオリジナルが発売された頃、ホラーが苦手な私は、人のプレイを指の間から恐る恐る見て楽しんでいました。そんな私がゲームのリメイクでメアリーを演じさせていただくことになり、更にはこちらの映画まで続けて担当させていただけて本当に光栄に思います。当時の自分に教えてあげたい…！メアリーのジェイムスへの切ない思いと、サイレントヒルで起こる全てを皆さまに見届けていただければ嬉しく思います。
■諸星すみれ（ローラ役）
私はホラー作品が大の苦手なので、ゲームの収録時と同じように、映画の収録中も内心ドキドキしていました。ですが、怖さだけでなく、物語やキャラクターの心情の奥深さを感じ、没入感がより一層高まりました。ゲームとは違い、キャストの皆さまと掛け合いで収録できたのも新鮮でした。ぜひ、これまでのゲームや映画シリーズとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。
