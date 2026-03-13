超ときめき♡宣伝部、TikTok LIVE開催決定。TikTokにて検索特設ページ「Search Hub」展開も
超ときめき♡宣伝部が、3月14日にニューアルバム『ときめきえがお』のリリースを記念して18時〜18時40分までTikTok LIVEの開催を発表した。
また本日より、TikTokにて検索結果がアーティスト仕様にデザインされる検索特設ページ「Search Hub」が公開された。TikTokアプリ内で「超ときめき♡宣伝部」を検索すると、検索特設ページが表示される。
検索特設ページでは、「画面越しのエンジェル」を使用したさまざまな動画投稿を閲覧することができる。超ときめき♡宣伝部メンバーの限定動画もチェックすることができ、さらに各音楽配信プラットフォームに直接リンクする仕様になっている。
◾️＜超ときめき♡宣伝部 「ときめきえがお」リリース記念TikTok LIVE♡＞
日程：2026年3月14日（土）18:00〜18:40
URL：https://www.tiktok.com/live/event/7615183700413644808
◾️＜ときめき♡春の晴れ舞台2026＞
2026年3月28日（土）神奈川・ぴあアリーナMM
開場16:00 / 開演17:00
2026年3月29日（日）神奈川・ぴあアリーナMM
開場 14:00 / 開演15:00
