超ときめき♡宣伝部が、3月14日にニューアルバム『ときめきえがお』のリリースを記念して18時〜18時40分までTikTok LIVEの開催を発表した。

また本日より、TikTokにて検索結果がアーティスト仕様にデザインされる検索特設ページ「Search Hub」が公開された。TikTokアプリ内で「超ときめき♡宣伝部」を検索すると、検索特設ページが表示される。

検索特設ページでは、「画面越しのエンジェル」を使用したさまざまな動画投稿を閲覧することができる。超ときめき♡宣伝部メンバーの限定動画もチェックすることができ、さらに各音楽配信プラットフォームに直接リンクする仕様になっている。

◾️＜ときめき♡春の晴れ舞台2026＞ 2026年3月28日（土）神奈川・ぴあアリーナMM

開場16:00 / 開演17:00

2026年3月29日（日）神奈川・ぴあアリーナMM

開場 14:00 / 開演15:00