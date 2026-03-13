イ・サングン監督×イム・ユナ再び 映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』6月19日公開決定
イム・ユナ主演、イ・サングン監督による韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』が、6月19日より全国順次公開されることが決定。あわせて、日本版ポスタービジュアルと予告編が解禁された。
【動画】“悪魔憑依”ラブコメ誕生！ 『プリティ・クレイジー』予告編
本作は、韓国で942万人の観客動員を記録し、日本でもスマッシュヒットとなった『EXIT イグジット』のスタッフが再集結した“悪魔憑依”ラブコメ。
ある日、階下に引っ越してきたパン屋を営む女性・ソンジ（イム・ユナ）に一目惚れした休職中の青年・ギルグ（アン・ボヒョン）。その晩遅く、再び遭遇したソンジの昼とは違う様子に驚くギルグだったが、彼女の父・ジャンス（ソン・ドンイル）から、昼間は優しく聡明なソンジだが、午前2時になると彼女の中に悪魔が目覚め、別の人間に変貌してしまうと聞かされる。
ジャンスに頼まれ、ギルグは深夜の彼女を見張る奇妙な仕事をすることになる。毎夜、街に繰り出し、わがまま放題にギルグを振り回す彼女との奇妙でキュートな夜が始まった――。
昼は聡明なパン職人、夜は魅惑の悪魔とまったく違う顔を見せるソンジを演じるのは、少女時代のイム・ユナ。映画『コンフィデンシャル』シリーズや、チョ・ジョンソクと共演した初主演作『EXIT イグジット』でその人気を証明し、昨年は主演ドラマ『暴君のシェフ』が大ヒットするなど、映画・ドラマ問わず大活躍中だ。
イム・ユナが今回挑むのは、まさに規格外のキャラクター。昼の顔はフランス留学を夢見て学びながら、パン屋を営む女性。しかし、夜になると恐ろしい悪魔へと豹変してしまうソンジをキュートに演じ、キャリア史上、最も大胆な変身を遂げる。
そして、そんなソンジに一目惚れをした休職中の心優しい青年・ギルグには、今年1月放送の主演ドラマ『スプリング・フィーバー』が好評を博し、出演オファーが絶えない実力派アン・ボヒョン。ふたりは本作で、第46回青龍映画賞の人気スター賞（イム・ユナ）と新人男優賞（アン・ボヒョン）をそれぞれ受賞し、ともに授賞式に出席して注目を集めた。
さらに、ソンジの父・ジャンスには、大ヒットドラマ『応答せよ』シリーズでの好演を経て韓国の“国民の父”として愛されるソン・ドンイル。本作では毎夜悪魔になってしまう娘ソンジを見守る父をコミカルさと抜群の存在感で演じる。
監督は、長編映画デビュー作『EXIT イグジット』で独創的なストーリーテリングを高く評価され、新人監督賞を総なめにしたイ・サングン。『モガディシュ 脱出までの14日間』『密輸 1970』などのヒット作を連発するFilmmakers R＆Kと手を組み、韓国映画界に新たな一章を刻んだ。
解禁された日本版ポスタービジュアルは、不敵な笑みを浮かべる“悪魔”ソンジと、彼女に翻弄されるギルグの対照的な表情が印象的。「一目惚れしたのは完璧な天使 のはずだった」というギルグの心情を物語るコピーが、2人の奇想天外な出会いを予感させる。
また予告編は、休職中のギルグが階下に引っ越してきたパン屋で働くソンジに「この世に天使がいるなら、きっと彼女だ」と一目惚れする場面から始まる。しかし、ある日の深夜、ギルグは昼とはまるで別人のようなソンジの姿を目撃して戸惑う。なんと彼女には、毎夜午前2時になると自身のなかで悪魔が目覚めてしまうという秘密があったのだ。
ギルグはソンジの父に頼まれ、夜中の彼女を見張るバイトをすることになる。昼間のソンジと少しずつ親しくなる一方、“悪魔憑き女子”ソンジの横暴なふるまいとわがままに、夜な夜な翻弄される“ヘタレ男子”ギルグ。なんとか彼女の身体から悪魔を追い出したいギルグが知ったその方法は、「悪魔の名前を呼んで“出ていけ”と3回唱える」ことだった。彼女を救うために、悪魔の望みを叶えるという交換条件を取り付け、悪魔もうなる最高のデートでもてなす日々が始まる。
ともに時間を過ごすうちに心が通っていく悪魔とギルグ。だが、大切なソンジを守ろうとするギルグの決断、そしてラスト、「キミの名前は？」と問われた悪魔の答えとは？
映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』は、6月19日より全国順次公開。
【動画】“悪魔憑依”ラブコメ誕生！ 『プリティ・クレイジー』予告編
本作は、韓国で942万人の観客動員を記録し、日本でもスマッシュヒットとなった『EXIT イグジット』のスタッフが再集結した“悪魔憑依”ラブコメ。
ある日、階下に引っ越してきたパン屋を営む女性・ソンジ（イム・ユナ）に一目惚れした休職中の青年・ギルグ（アン・ボヒョン）。その晩遅く、再び遭遇したソンジの昼とは違う様子に驚くギルグだったが、彼女の父・ジャンス（ソン・ドンイル）から、昼間は優しく聡明なソンジだが、午前2時になると彼女の中に悪魔が目覚め、別の人間に変貌してしまうと聞かされる。
昼は聡明なパン職人、夜は魅惑の悪魔とまったく違う顔を見せるソンジを演じるのは、少女時代のイム・ユナ。映画『コンフィデンシャル』シリーズや、チョ・ジョンソクと共演した初主演作『EXIT イグジット』でその人気を証明し、昨年は主演ドラマ『暴君のシェフ』が大ヒットするなど、映画・ドラマ問わず大活躍中だ。
イム・ユナが今回挑むのは、まさに規格外のキャラクター。昼の顔はフランス留学を夢見て学びながら、パン屋を営む女性。しかし、夜になると恐ろしい悪魔へと豹変してしまうソンジをキュートに演じ、キャリア史上、最も大胆な変身を遂げる。
そして、そんなソンジに一目惚れをした休職中の心優しい青年・ギルグには、今年1月放送の主演ドラマ『スプリング・フィーバー』が好評を博し、出演オファーが絶えない実力派アン・ボヒョン。ふたりは本作で、第46回青龍映画賞の人気スター賞（イム・ユナ）と新人男優賞（アン・ボヒョン）をそれぞれ受賞し、ともに授賞式に出席して注目を集めた。
さらに、ソンジの父・ジャンスには、大ヒットドラマ『応答せよ』シリーズでの好演を経て韓国の“国民の父”として愛されるソン・ドンイル。本作では毎夜悪魔になってしまう娘ソンジを見守る父をコミカルさと抜群の存在感で演じる。
監督は、長編映画デビュー作『EXIT イグジット』で独創的なストーリーテリングを高く評価され、新人監督賞を総なめにしたイ・サングン。『モガディシュ 脱出までの14日間』『密輸 1970』などのヒット作を連発するFilmmakers R＆Kと手を組み、韓国映画界に新たな一章を刻んだ。
解禁された日本版ポスタービジュアルは、不敵な笑みを浮かべる“悪魔”ソンジと、彼女に翻弄されるギルグの対照的な表情が印象的。「一目惚れしたのは完璧な天使 のはずだった」というギルグの心情を物語るコピーが、2人の奇想天外な出会いを予感させる。
また予告編は、休職中のギルグが階下に引っ越してきたパン屋で働くソンジに「この世に天使がいるなら、きっと彼女だ」と一目惚れする場面から始まる。しかし、ある日の深夜、ギルグは昼とはまるで別人のようなソンジの姿を目撃して戸惑う。なんと彼女には、毎夜午前2時になると自身のなかで悪魔が目覚めてしまうという秘密があったのだ。
ギルグはソンジの父に頼まれ、夜中の彼女を見張るバイトをすることになる。昼間のソンジと少しずつ親しくなる一方、“悪魔憑き女子”ソンジの横暴なふるまいとわがままに、夜な夜な翻弄される“ヘタレ男子”ギルグ。なんとか彼女の身体から悪魔を追い出したいギルグが知ったその方法は、「悪魔の名前を呼んで“出ていけ”と3回唱える」ことだった。彼女を救うために、悪魔の望みを叶えるという交換条件を取り付け、悪魔もうなる最高のデートでもてなす日々が始まる。
ともに時間を過ごすうちに心が通っていく悪魔とギルグ。だが、大切なソンジを守ろうとするギルグの決断、そしてラスト、「キミの名前は？」と問われた悪魔の答えとは？
映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』は、6月19日より全国順次公開。