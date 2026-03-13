韓国で社会現象を巻き起こした歌謡オーディション番組の日本版『ミスタートロット ジャパン』で、初代Mr. TROT の座をかけて激戦を繰り広げ、決勝へ進出した4名のファイナリストが、このたびキングレコードからメジャーデビューすることを発表した。発売に先駆けて、新アーティスト写真も公開された。

デビュー作品となるアルバム『JOURNEY』は、5月27日に初回限定盤・通常盤の2形態で発売され、初回限定盤にはメンバーの素顔が見られるオンラインパーティ視聴券やフォトブックなど特典が付属する。

収録が決定している「君と輪舞（ロンド）」は、ミスタートロットジャパンとして初めてのオリジナル楽曲で、出会いと絆、そして未来へ続く人生の旅路をテーマにした希望のアンセムだという。作詞・作曲は、AKB48グループなど幅広いアーティストに楽曲提供を行う音楽プロデューサー・小網準が担当している。

さらにアルバムでは、「JOURNEY＝旅立ち・出会い・別れ」をテーマに、昭和・平成の名曲カバーも収録される。

◆ ◆ ◆

◾️島 憂樹 コメント

僕が大学生になるこの歳に、出会いと別れをテーマにしたアルバムをリリースすることができて、とても光栄です！聴いて下さる皆様と皆様の大切な人にも届きますように。

◆ ◆ ◆

◾️Masato コメント

旅立ちの瞬間にあるさまざまな感情を込めて歌いました。聴いてくれる人それぞれの一歩に、そっと寄り添えるアルバムになれば嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️風水ノ里恒彦 コメント

おくるひとはおくられるひと…

止まっていても背景が動いていれば

歩いているように見えるのと同じ

ならば悲しくない寂しくないそう信じて欲しい。

◆ ◆ ◆

◾️牛島隆太 コメント

メジャーデビューが決まりました！いつも支えてくださるファンの皆さんに、心から感謝しています。

アルバム『JOURNEY』は、“ここまで”と“これから”が詰まった一枚です。タイトルにぴったりなカバー楽曲に加えて、僕ら初のオリジナル曲も収録されています。この作品が皆さんの毎日に寄り添えるよう、これからも全力で歌っていきます。

◆ ◆ ◆

新曲発売に向けたキャンペーンも本日解禁された。追加のイベントや詳細は、公式ホームページにて公開される。さらに、毎週公式YouTubeチャンネルで昭和・平成の名曲を生歌唱で届ける配信企画も決定。毎週水曜21時にはレギュラーコンテンツを更新するなど、YouTubeを中心に動画コンテンツを継続的に配信しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️メジャー1stアルバム『ミスタートロットジャパン‐JOURNEY‐』

2026年5月27日（水）リリース ▼収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通

1.君と輪舞−オリジナル− ミスタートロットジャパン

作詩：小網準・冬弓ちひろ／作曲：小網準／編曲：小網準・久保田邦夫

2.想い出がいっぱい（H2O） 牛島隆太

3.秋桜（山口百恵） 風水ノ里恒彦

4.あの鐘を鳴らすのはあなた（和田アキ子） Masato

5.銀河鉄道９９９（ゴダイゴ） ミスタートロットジャパン

6.ハナミズキ（一青窈） 島 憂樹

7.君と輪舞−Instrumental−

8.君と輪舞−コーラス入りカラオケ ▼封入特典 ※初回限定盤・通常盤共通

・トレーディングカード（全4種よりランダム1種封入） ▼封入特典 ※初回限定盤のみ

・特製ステッカー

・フォトブックレット

・オンラインパーティ視聴エントリーチケット ○初回限定盤（CD＋封入特典）

￥3,900（税込）KICX-91200

○通常盤（CD ONLY ）

￥2,800（税込）KICX-1200 ◆『ミスタートロットジャパン -JOURNEY-』発売記念イベント

2026年3月26日（木）13:00/15:00 イオンモール佐野新都市 1Fセントラルコート

2026年4月4日（土）13:30 イオンタウン上里 1Fふれあいコート

2026年4月14日（火）13:00/15:00 アリオ亀有 1Fサニーコート

2026年4月16日（木）13:30 イオンモール下妻 1Fフォレストコート

2026年4月20日（月）13:00/15:00 アリオ葛西 1Fウエストコート

2026年4月22日（水）13:00/15:00 アリオ深谷 1Fセンターコート

2026年4月24日（金）13:00/15:00 ユアエルム成田 1Fセンタープラザ

※詳細は公式ホームページをチェック