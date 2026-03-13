渡辺真知子が、2026年に迎える古希を記念し6年振りとなるスタジオ録音アルバム『Amor Jazz 4〜coqui〜』を2026年4月22日に発売することを発表した。

今作ではニューヨークにおいてレコーディングを敢行、30年以上の交流を持つカリブ海と日本を拠点に活躍するカリビアン・フルートの第一人者『赤木りえ』、そして彼女が師と仰ぎ、ニューヨーク・サルサの過激な最前線を築いた『ルイス・ペリーコ・オルティス』をミュージカルプロデューサーに迎え、彼らの信頼するレジェンドミュージシャンの演奏をバックに渡辺真知子のボーカルがはじけるアルバムだという。

ラテンのヒット曲はもちろん、渡辺の楽曲をはじめ、再び脚光を浴びている昭和の代表曲もピックアップしている。本場ニューヨークの熱い風も感じるパフォーマンスが溢れる出る1枚に仕上がっているとのことだ。

なお、5月31日には渡辺真知子の地元である横須賀市文化会館から＜コンサート2026〜唇よ、熱く君を語れ〜Vol.3＞の開催を控えている。

https://www.youtube.com/watch?v=wFigBTaDshUURL

◾️アルバム『Amor Jazz 4〜coqui〜』

2026年4月22日（水）リリース 品番・価格：MHCL31270 \3,850（税込）

仕様：Blu-Spec CD2 ▼収録曲

1.かもめが翔んだ日

2.O SOLE MIO

3.コーヒールンバ

4.ブルー

5.黄昏のビギン

6.ラッパと娘

7.CIELITO LIND

8.寒い夏

9.黒いオルフェ

10.MAS QUE NADA

-Special Track-

11.O SOLE MIO（Machiko Solo）

12.BLUE（Spanish）

13.Gaviota Solitaria (Spanish)

◾️＜渡辺真知子コンサート2026〜唇よ、熱く君を語れ〜Vol.3＞ 2026年

5月31日（日）横須賀市文化会館 (神奈川)

8月11日（火・祝）大阪新歌舞伎座(大阪)

8月29日（土）鴻巣市文化センター クレアこうのす(埼玉)

10月18日（日）南魚沼市民会館大ホール(新潟)

11月7日（土）東京国際フォーラムホールC(東京)

…and more