渡辺真知子、6年振りのスタジオ録音ニューアルバム『Amor Jazz 4〜coqui〜』リリース決定。「私にとって想像していた以上の一番の宝物」
渡辺真知子が、2026年に迎える古希を記念し6年振りとなるスタジオ録音アルバム『Amor Jazz 4〜coqui〜』を2026年4月22日に発売することを発表した。
今作ではニューヨークにおいてレコーディングを敢行、30年以上の交流を持つカリブ海と日本を拠点に活躍するカリビアン・フルートの第一人者『赤木りえ』、そして彼女が師と仰ぎ、ニューヨーク・サルサの過激な最前線を築いた『ルイス・ペリーコ・オルティス』をミュージカルプロデューサーに迎え、彼らの信頼するレジェンドミュージシャンの演奏をバックに渡辺真知子のボーカルがはじけるアルバムだという。
ラテンのヒット曲はもちろん、渡辺の楽曲をはじめ、再び脚光を浴びている昭和の代表曲もピックアップしている。本場ニューヨークの熱い風も感じるパフォーマンスが溢れる出る1枚に仕上がっているとのことだ。
なお、5月31日には渡辺真知子の地元である横須賀市文化会館から＜コンサート2026〜唇よ、熱く君を語れ〜Vol.3＞の開催を控えている。
◾️アルバム『Amor Jazz 4〜coqui〜』
2026年4月22日（水）リリース
品番・価格：MHCL31270 \3,850（税込）
仕様：Blu-Spec CD2
▼収録曲
1.かもめが翔んだ日
2.O SOLE MIO
3.コーヒールンバ
4.ブルー
5.黄昏のビギン
6.ラッパと娘
7.CIELITO LIND
8.寒い夏
9.黒いオルフェ
10.MAS QUE NADA
-Special Track-
11.O SOLE MIO（Machiko Solo）
12.BLUE（Spanish）
13.Gaviota Solitaria (Spanish)
◾️＜渡辺真知子コンサート2026〜唇よ、熱く君を語れ〜Vol.3＞
2026年
5月31日（日）横須賀市文化会館 (神奈川)
8月11日（火・祝）大阪新歌舞伎座(大阪)
8月29日（土）鴻巣市文化センター クレアこうのす(埼玉)
10月18日（日）南魚沼市民会館大ホール(新潟)
11月7日（土）東京国際フォーラムホールC(東京)
…and more
