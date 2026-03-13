名作アニメ「タッチ」浅倉南役の声優・日高のり子が、ＷＢＣ観戦に訪れたことを明かし、注目を集めている。

日高は１３日までにＳＮＳで「ＷＢＣ予選、日本 ｖｓ チェコの試合を観戦してまいりました〜」と１０日のチェコ戦での様子をアップ。

「生で観る試合はとても迫力がありました！なんといっても球場全体が見えるのがいいですよね〜 盗塁を狙ってリードを取っている様子、走り出す瞬間、そしてセーフなのかアウトなのかのドキドキ感…この日も周東選手が盗塁を成功させたのですが、走るスピードがテレビで観るよりもずーっと速くて驚きました！！」とリアルな感想を記し、「周東選手と村上選手のホームランもありましたし、点が入るたびに嬉しくて声を上げてしまいました 笑 野球観戦って、なんて楽しいのでしょう」と興奮をつづった。

「試合前には、稲葉浩志さんの『タッチ』も生で聴けて大興奮 めちゃくちゃカッコ良かった〜 令和の世に、こんなに素敵な形で新しい『タッチ』が聴ける未来を誰が想像したでしょうか！稲葉さん、歌ってくださって本当にありがとうございました」と試合前セレモニーで大会応援ソング「タッチ」をライブ初披露したロックバンド「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志を絶賛。

「ということで （？）、今回は明青学園のキャップを被ってみたのですが…現地にいらっしゃった杉谷拳士さん、糸井嘉男さん、かまいたち濱家さん、吉田沙保里さんが私の存在に気づいてくださって、皆で記念写真を撮ることが出来ました〜会った瞬間にひとつになれるこの感じ！最高ですっ」とアニメに登場する明青学園のキャップを手に、記念写真をパチリ。

「これから侍ジャパンの皆さんは、アメリカでの戦いが始まります。私も精一杯、熱い応援を届けたいと思います」と意気込んだ。 フォロワーは「リアル南ちゃん！！」「野球のユニフォームを着るととてもかわいいですね」「帽子に感動」「南ちゃんが明青学園の帽子をかぶってる…なんて尊いんでしょう 素敵なお写真、ありがとうございます」とレアショットを喜んだ。