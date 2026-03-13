BTS、5thアルバム『ARIRANG』のメッセージを込めたアニメーション映像公開＆新グループ写真公開
BTSが、5thアルバム『ARIRANG』のメッセージを込めたアニメーションを公開した。
映像は、1896年に蓄音機の前に集まった7人の青年を映し出す場面から始まる。蓄音機のハンドルを回すと、韓国を代表する民謡「アリラン」のメロディーが流れ、見る者を一瞬で引き込む。その後、巨大な船に乗って太平洋を渡った彼らは、異国の地で歌を録音し、現地の人々にそれを聴かせる。背景が現代へと切り替わり、ステージ上のBTSが姿を現す。メンバーたちは紫色の光が揺らめくコンサート会場で、観客の歓声を浴びながら情熱的なパフォーマンスを繰り広げる。アニメーションは、音楽で希望と慰めを届けるBTSが光化門の前に堂々と立つシーンで締めくくられているという。
本映像は、1896年に米国ワシントンで初めて「アリラン」が録音されたという記録から着想を得て制作されたとのこと。BIGHIT MUSICは制作背景について、「アリランをよく知らない方々に、この曲にまつわる物語を伝えたかった。多くの人がアリランの歌詞を調べ、歌に込められた韓国固有の感性に共感してほしい」と明かした。
また、アニメーションの公開とともに新たなグループ写真も初公開した。
なお、BTSは3月20日13時に5thアルバム『ARIRANG』をリリースする。「今のBTS」を詰め込んだ14曲が収録され、翌日の21日には、光化門広場一帯で＜BTS COMEBACK LIVE : ARIRANG＞の開催を控えている。
◾️5thアルバム『ARIRANG』
韓国発売日：2026年3月20日（金）
日本発売日：2026年3月21日（土）
※オンラインショップは、3月21日（土）以降順次お届け予定です。
※CDショップ店頭への商品入荷は3月21日（土）となります（一部取扱いのない店舗がございます）。
※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※Vinyl商品はBTS Weverse Shop / UNIVERSAL MUSIC STORE 限定販売となります。
※『ARIRANG(Deluxe Vinyl)』のみ4月3日（金）韓国、日本発売となります。他形態とは同時ご予約いただけません。詳しくはBTS Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STOREの各商品ページをご確認ください。
