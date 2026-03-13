野田愛実が、3月20日24時24分からABCテレビで放送される、伊藤健太郎主演のドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』の主題歌に新曲「RETAKE」が起用されたことを発表した。

物語の舞台は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会。“性格診断による就職活動”を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描く“診断系SFコメディードラマ”だという。

本作のために書き下ろされた「RETAKE」は、失敗しても諦めずに何度でもやり直す、人生の“名シーンの一つ”に寄り添った楽曲になっているとのことだ。なお、本楽曲は3月18日に配信リリース予定。

◆ ◆ ◆

◾️野田愛実 コメント

この度、『TYPEなに？性格診断で人生決めちゃいます』の主題歌を歌わせて頂けること、大変嬉しく思っております。

人は色々な顔を持ち「本当の自分」なんて、自分自身も分からないものです。「自分は何者で、その適性は？」と、ごちゃつく頭の中を、TYPE別に分類し「可視化」して覗き込める方法が「AI」なら、興味深いです。

揺れ動きながらも、“RETAKE”して、今の、未来の自分を選び取っていく…。

主人公が、どんな答えを出すのか、どんな「自分」を見つけるのか、私も楽しみです。

みなさんが自分を信じて、何度でも人生を彩っていけるように、この主題歌が、寄り添えたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️「RETAKE」

2026年3月18日（水）配信リリース予定