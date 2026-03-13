TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょう13日（金）は、全国的に雲が主役の一日となります。あちらこちらで、にわか雨やにわか雪がありますので、カバンには折りたたみ傘を入れておくといいでしょう。また、冬に逆戻りしたような寒さとなりますので、暖かい服装でお過ごしください。

関東もにわか雨の可能性あり

きょう13日（金）は、上空に真冬のような強い寒気が流れ込むため、全国的に雲が広がりやすいでしょう。日本海側を中心に、にわか雪がありそうです。近畿、東海、関東などでも、にわか雨の可能性があります。それでも花粉は非常に多く飛びそうです。

冬へ逆戻りの寒さ

きょう13日（金）は、冬の寒さが戻ります。最高気温は東京、大阪、福岡で11℃までしか上がらない予想です。日ざしは少なく、北風も吹きますので、体感温度はもう少し低いかもしれません。暖かくして、体調を崩さないようお気をつけください。

【きょう13日（金）の各地の予想最高気温】
札幌　：4℃　 釧路：6℃
青森　：7℃　 盛岡：9℃
仙台　：11℃　新潟：8℃
長野　：7℃　 金沢：8℃
名古屋：13℃　東京：11℃
大阪　：11℃　岡山：12℃
広島　：12℃　松江：9℃
高知　：13℃　福岡：11℃
鹿児島：17℃　那覇：20℃

週末にはさくら前線スタートか

あす14日（土）からあさって15日（日）にかけては、上空の寒気が抜けていきます。春先らしい日ざしと暖かさの戻る所が多くなるでしょう。春の陽気に誘われて、高知ではあさって15日（日）にさくらが開花する予想です。