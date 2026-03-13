女優草刈民代（60）が、12日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。映画監督で夫の周防正行監督（69）との結婚について話した。

2人は96年の映画「Shall we ダンス？」で出会い、同年に結婚した。これまで交際期間3カ月での結婚と報じられてきたが、「実際はお付き合いしたのは1カ月くらいで。1カ月目に結婚するって決めちゃって。式までが3カ月っていう感じ」と明かした。すると、若槻千夏（41）、指原莉乃（33）らは一斉に「えーっ!?」と声を上げた。

超速で結婚を決めた裏にあったのは雑誌の記事。以前「『anan』に、いろいろな業種とか、いろいろな業界の人の『これからの男たち』みたいな人たちが載っていたのがあって」。その中の「周防正行さんのページを見て、私こういう人と結婚したいな、って思ったの」と話した。再びスタジオの女性陣は「えー!?」と絶叫。

草刈は「でもそれは、結婚してしばらくたって、あ、そういえばそんなことあったなって思った」。指原は「本当にキュンキュンですね」。草刈は「何となく潜在的に、なんかそういうものって、あったのかもしれないですね」と話した。「でも（映画の）撮影中とかは、まったく思い出さなかった。それを思い出して、すごいなと」と振り返った。