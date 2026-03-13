タレントの上沼恵美子（70）が、8日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。タレントの悪ふざけを“説教”した。

番組では「五輪で話題になった人」を特集。前名古屋市長の河村たかし氏が、表敬訪問に来たソフトボール選手の金メダルを無断でかんだことや、ソウル五輪男子レスリングで金メダルを獲得した小林孝至が金メダルを紛失したことなどが紹介された。

そんな小林について、高田純次との関係性も説明。当時のテレビ番組で、小林の自宅を訪れた高田がメダルをかんだり、傍若無人にふるまったが、当の高田は「記憶ないな」と覚えていない様子だった。

すると「FUIJIWARA」藤本が「覚えてる。金メダル、めちゃくちゃしてましたやん」とツッコみ。上沼も「清川虹子さんの指輪を食べるし」と、高田の悪ふざけを指摘した。

高田は過去に、テレビ番組で女優・清川虹子の3000万円の指輪をジョークで口に入れたことがある。「指輪は覚えている」と高田が苦笑いすると、上沼は「清川さん、ホンマに怒ってはったもん」と回想した。

さらに藤本は「（口から）出したら、ガムと一緒に出てきて。それで清川さんが思いきりビンタしたんですよ」と高田の悪ふざけを回想。上沼も「よう、あんなことしたな」と渋い表情で振り返っていた。