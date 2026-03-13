ÊÆ¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¤ÇÀ©ºÛ´ØÀÇ¤«¡¡ÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº³«»Ï
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à60¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¤Ë´Ø¤·¤ÆÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Ê¤»¤ÐÀ©ºÛ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´û¤Ë»Ï¤á¤¿À½Â¤¶È¤Î²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Ä´ºº¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡Ä´ºº¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ä²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¶¯À©Ï«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤ò¶Ø¤¸¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡USTR¤Ï11Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¡¢EU¤Ê¤É16¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£