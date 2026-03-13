かまいたちの濱家隆一が、番組に出演した若手芸人の何気ない一言に対し、「ナメんなよ！」と声を荒らげて激昂する場面があった。

【映像】かまいたち濱家、一言でブチギレた「実際の様子」

かまいたち（山内健司・濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。11日の放送では「再び集結！ お笑い第七世代SP」と題し、かつて一世を風靡したぺこぱ、四千頭身、レインボーの3組が来店した。お笑い第七世代と呼ばれた彼らが再び集結し、ブーム当時の思いや、第七世代芸人の現状や悩みなどを語り合ったのである。

スタジオでは、45歳の山内が「焼肉とかも、それこそシャトーブリアンとかさ、ミスジとか、高い部分ほど無理」と、加齢とともに脂っこい肉が食べられなくなったエピソードを披露した。これに対し、42歳のぺこぱ・松陰寺太勇も「食べてる時は、あー、ちょっと重いけど、まあ美味しいなと思うじゃないですか。これ次の日に、お腹下しません？ なんか脂分で。ちゃんと答え合わせがあるのよ」と深く共感した。

同じく42歳の濱家もこれに同意して盛り上がっていると、28歳の四千頭身・都築拓紀が「あ、お腹は空くんですか？」と素朴な疑問を投げかけた。この若者らしい一言に濱家は即座に反応し、「ナメんなよ、コラ！ お前ほんまに！」と表情を一変させブチギレたのである。一連のやりとりにスタジオは爆笑。濱家は「なんやアイツ、馬鹿にしやがって」と言いつつ、「お腹は空いてるけど入らへんのよ。食べた後にちょっと弊害が出てくるというか…」と、食欲に体が追いつかない切実な現状を訴えていた。