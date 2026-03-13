歌手の相川七瀬（51）が13日、インスタグラムを更新。12日に東京・有明アリーナで開催され、ドラマーの真矢さんが2月17日亡くなってから初となった、LUNA SEAのライブへ足を運んだことを報告した。

相川は「LUNA SEAの有明アリーナへ、マーティと一緒に行って来ました」と元メガデスの世界的ギタリスト、マーティ・フリードマン（63）とライブへ行ったことを報告した。

続けて「真矢さんがそこにいるかのようなステージ。淳士が叩くドラムが、真矢さんと一心同体していて涙が止まらなかったです。会場にいた方、中継で見ていた方みんなが同じ気持ちで、真矢さんが次のツアーのために作っていたミントグリーンのYAMAHAのdrum setを見ていたと思います」と感想をつづり「真矢さんはきっと今日のステージにいたと思います。最高のLUNA SEAでした」と真矢さんを思った。

また「LUNA SEAの終わりない旅路は続きます。33公演ある全国ツアーのどこかに、また見に行かせてもらいたいと思っています。ありがとうございました」と感謝を伝えた。