犬が『睡眠不足』になっているサイン５選

犬が睡眠不足になっていると、日常の行動や様子に異変が現れます。ここでは、犬が睡眠不足になっているときにみせるサインをチェックしましょう。

1.無駄吠えやイタズラが増える

睡眠不足に陥ると、犬は情緒が不安定になり、イライラしやすくなります。イライラしていると、犬は無駄吠えやイタズラといった問題行動が増えるので、「今まで問題行動を起こすことはなかったのに……」と突然異変が現れたら睡眠不足やストレス過多を疑いましょう。

2.常に眠そうな様子で元気がない

睡眠不足に陥っている犬は、落ち着きのない行動を繰り返すか、常にぼーっと気怠そうな様子を見せるか、2パターンに分かれます。

後者の場合、常に眠そうな表情や様子を見せ、飼い主が声をかけても反応が薄いなど、周囲に対する興味関心も薄れてしまうことがあります。

3.食欲がなくなる

睡眠不足が深刻化すると、ご飯を食べる気力も無くなる犬がいるので要注意です。以前は美味しそうに完食していたご飯を一口二口しか食べなかったり、全く見向きもしなくなってしまう……といった変化がみられます。

4.遊びや散歩で早々に疲れてしまう

十分な睡眠がとれていない犬は、体力を回復できていないため、日常的な遊びや散歩で早々に疲れてしまいがちです。少し歩いただけで息が上がったり、座り込んでしまったり、遊びにも早々に飽きてしまうといった様子が見られます。

5.小さな物音や動きに敏感に反応する

睡眠不足に陥ると、周囲の音や動きに過敏になる人がいます。犬も例外ではなく、寝不足の時は周囲の物音や動きに敏感になり、警戒心や攻撃性が高まることもあるでしょう。

横になっていても、ほんの小さな物音に過剰なほど反応したり、「ヴー」と唸って苛立ちを見せたりすることもあります。

犬が寝不足になることで懸念される体への悪影響

もしも犬が寝不足になってしまった場合、どのような悪影響が懸念されるのでしょうか。

十分な睡眠をとれていないということは、疲れを解消できず、体力が回復できていない状態です。この状態では疲労が蓄積され、免疫力が低下したり、脳や腸にダメージを与えてしまうこともあります。

したがって、精神的な不安定さが生まれるだけでなく、嘔吐や下痢、感染症にかかってしまうなどの健康面での悪影響も懸念されるのです。愛犬の健康を守るためにも、睡眠不足にならないよう配慮することが求められます。

愛犬に熟睡してもらうために飼い主ができること

愛犬に熟睡してもらうためには、飼い主としてどのようなことができるのでしょうか。

寝床は家族の動線から離れた隅に設置する 睡眠時は明るさを落として静かな環境を整える 室温を調節して心地よく眠れる環境を整える 安心できるぬいぐるみやブランケットを用意する 日中に散歩や遊びで体を動かして良い疲労感を与える

犬が睡眠不足に陥る大きな理由は、ストレスや寝床環境の不十分さです。日中にしっかり体を動かして程よい疲労感を与え、夜にはしっかり熟睡できるよう、快適な寝床環境を整えてあげましょう。

飼い主が同じ室内で夜ふかししていると、明かりや音で熟睡できません。愛犬の睡眠不足を解消するためにも、夜10～11時には部屋を暗くして、静かな環境を作ってあげてください。生活リズムが整うと、自然に夜になると眠気が襲ってくるようになります。

まとめ

いかがでしたか。犬が睡眠不足になっているときは、イライラした様子や落ち着きのない様子、反対にぼーっと元気のない様子を見せることが増えます。「寝不足かも？」と思ったら、寝床環境や生活リズムを整えてあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)