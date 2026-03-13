芦ノ湖にほど近い一棟貸し宿で、プライベートサウナと源泉かけ流しの温泉を独り占め！　箱根で暮らすように旅する

関東屈指のパワースポットとして知られる『箱根神社』や富士山を望む芦ノ湖を筆頭に、箱根観光のハイライトとも言えるスポットが集まる元箱根。そんなエリアに2025年10月、プライベートサウナと源泉とするかけ流しの温泉が楽しめるバケーションレンタル、『GEOSPOT MOTOHAKONE』がオープンした。自然を眺めつつ、暮らすような滞在が楽しめる一軒家に早速おじゃましてきた。

元箱根の絶景と観光を満喫できるスポットへ

芦ノ湖に浮かぶ『平和の鳥居』

宿は「小田原駅」から箱根登山バスで45分ほどの「双子茶屋バス停」から徒歩4分。美しい『平和の鳥居』を望む芦ノ湖や深い緑に包まれた『箱根神社』から、車でわずか5分の場所に位置する。箱根園から駒ヶ岳山頂を結ぶロープウェー乗り場にも近く、大涌谷・強羅などにも足を運びやすいエリアだ。春は芽吹き、夏は深緑、秋は紅葉、冬は静寂を愉しめる。

建築家が手掛けた、自然と調和する木造一棟貸し宿

歴史豊かな元箱根にあるべき姿とは何かを考え、計画を進めてきた建築

建築家の佐野文彦さんがデザインした一棟貸し宿（平日室料69,000円〜*/〜6名）は、箱根権現の門前町としての歴史を持つ地にふさわしい景観を作ることを目指して作られた。

*宿泊日程や空室状況により変動

「外観には杉材を使い、経年変化による色や質感の変化と落ち着いた趣をプラスしています」と、広報の伊藤麻未さん。木造建築が連続的に建ち並び、かつての街道沿いのような景観を形成している。

リラックスできる、ナチュラルでモダンな空間

畳スペースの壁には、箱根で活動する作家によるアートが施されている

自然素材が随所に取り入れられた室内に一歩足を踏み入れると、温もりを感じるナチュラルな空間に癒される。手前のダイニングキッチンには大きなテーブルがあり、IHコンロのほか大きな冷蔵庫や電子レンジ、オーブントースター、さらに調味料や食器、カトラリーと設備も充実。洗濯機も備え、まさに暮らすように旅をすることが可能だ。リビングスペースには、ゆったりできるソファと小上がりになった畳スペースがあり、大の字になって寛ぐこともできる。

リビングから自然に包まれた箱根の風景を満喫

この日は、元箱根の街中では滅多に見かけることのない鹿が窓の外に現れ、自然とともに珍しい眺めを堪能することができた。

プライベートな空間で湯浴みを楽しむひととき

宿に入ってすぐの空間にある源泉掛け流し温泉

注目は、源泉掛け流しの単純硫黄泉で湯浴みを満喫できる1階の温泉だ。元箱根温泉を源泉としており、宿に足を踏み入れた瞬間からゆで卵のような香りが漂う。「硫黄泉」は新陳代謝を促進する効果があるといわれており、美肌効果が期待できるのがうれしい。

ちなみに、シャンプー・コンディショナー・ボディソープ・タオルはもちろん、洗面所には歯ブラシ・ボディタオルなど、ホテルさながらのアメニティが揃う。

箱根の天然水を100%使用したクラフトビールを満喫

爽やかさが際立つ朝食用の「清美オレンジ」（左）。料金に含まれる『GORA BREWERY』のクラフトビール（右）は冷蔵庫に常備されている

湯あがりは箱根唯一のブリュワリー、『GORA BREWERY』のクラフトビールを味わえるところも、魅力のひとつだ。この日設置されていた「MOON LOVER」は、数種類のホップを使用したセッションIPA。華やかな香りとホップの香りが特徴的な、飲みやすさ抜群の一杯であった。

檜の香りが漂うワークスペース＆ベッドルーム

ふとした瞬間に窓の外の景色を眺めることができる

二階に上がると、外の景色を絵画のように切り取るワークスペース付きのベッドルームが登場。檜の香りが空間全体に漂い、まるで森林浴をしているような安らぎを感じることができる。

広々とした天井高のベッドルームが2つあり、ゆとりを感じる

サウナ＆水風呂の後は清々しい空気に包まれ、ととのう

元箱根の自然を満喫できる水風呂＆外気浴スペース。宿にはリラックスできる館内着も揃っているのがうれしい

特筆すべきは、ベッドルームの直ぐ脇にプライベートサウナと水風呂、外気浴スペースとなるテラスがあることだ。サウナで体を温めた後は、開放感あふれるテラスでととのうひとときを。

セルフロウリュ式のサウナ。サウナ後は温まった身体を冷水で冷やし自律神経をととのえる

水風呂はサウナの目の前。限界まで熱くなった身体を水風呂の冷水でリフレッシュしよう。

サウナの扉を開けると、すぐに水風呂がある

地産食材の素材の味を満喫するBBQタイム

自然と室内をシームレスに繋ぐデッキ

夕食はBBQグリルが利用できるので、自然と調和するデッキでBBQを楽しむのもおすすめ。冬は寒いので外で調理した後、室内に移動して食事するのがちょうどいい。

彩り豊かな「BBQセット（11000円/1名様 ※グリルレンタル含む）」

小田原の「長谷川ジビエ精肉店」が厳選したジビエや、地元野菜を楽しめる

地産食材をベースにしたBBQ料理とナチュラルワイン

肉は塊肉、野菜はまるまるじっくり焼き上げる「WHOLE FOOD BBQ」は、素材本来のおいしさを実感できる点が魅力的だ。「長谷川ジビエ精肉店」による本州鹿の肉は、強いうまみがありながら繊細な味わいも兼ね備えている。

チュラルワイン、「ヴァター＆ゾーン 2022」

取材時は事前予約でオーダーできるワインも追加。この日提供されたのは、ドイツ人の夫妻が経営する「2naturkinder」のナチュラルワイン、「Vater & Sohn 2022」だ。青リンゴやフレッシュな桃の香り、柑橘系の味わいが印象的。添えられたカードには、生産者に関するエピソードも細かく書かれており、食事とともにワインもじっくり満喫できる。

芦ノ湖を眺めつつ、心ほどけるひとときを

さまざまな船が行き交う芦ノ湖

翌朝は、30分ほど歩いて箱根山のカルデラ内に位置する標高724m、周囲約19kmの芦ノ湖へ。風のない穏やかな日の早朝には、湖面に富士山が鏡のように映る「逆さ富士」も見える。海賊船や遊覧船の拠点となっている為、時間帯によっては湖上クルーズも可能だ。

湖と『平和の鳥居』のコントラストが美しい

ゴージャスな特別船室が特徴的な『ロワイヤルII』

雄大な絶景を望む、ベーカリーカフェ

レイクビューを満喫できる3階のコーヒーバー

ちなみに、この周辺は話題のカフェが集結しているエリアでもある。なかでも足を運んでおきたいのは、絶景を心ゆくまで楽しめる『Bakery & Table 箱根』だ。1階は足湯を併設したベーカリー、2階は1階のパンをイートインできるカフェ、3階は自家焙煎やスペシャルティコーヒーをハンドドリップで淹れて提供するコーヒーバーとなっており、多彩な楽しみ方がかなう。

「生ハム クロワッサンサンド プレート」1870円

ランチでオーダーした「生ハム クロワッサンサンド プレート」（1870円）は、季節のスープに加えてクロワッサンサンドやチップスセットが味わえる、満足感抜群のメニュー。程よい塩気の生ハム、自家製ドレッシングをプラスした野菜やチーズがクロワッサンと絶妙にマッチしている。パンは備え付けのオーブントースターを使い、自分でリベイクすることも可能。この日は少しリベイクし、サクサクふわふわの食感を堪能させてもらった。

大きな窓から眺める芦ノ湖

サウナや温泉とともに、暮らすような滞在をベースにしつつも、元箱根が誇る観光スポットやカフェも気軽に楽しむことができる『GEOSPOT MOTOHAKONE』。無理せず、ゆっくり滞在を楽しみたい時に足を運んでみてもらいたいスポットだ。

〈基本情報〉

【宿名】『GEOSPOT MOTOHAKONE（ジオスポット モトハコネ）』

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町元箱根103-243

【アクセス】バス／「双子茶屋バス停」より徒歩4分

【送迎】なし

【公式サイト】https://geo-spot.com/motohakone/

写真・文／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

