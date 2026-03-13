「ふっくらしたね」妊娠中の久慈暁子、明石家さんまがおなか触る姿を披露「すごいパワーなんやろね」
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは3月12日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの明石家さんまさんとのツーショットを公開しました。
【写真】明石家さんまが久慈暁子のおなかに触る姿
「超美しいの美人」久慈さんは「久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした」とつづり、バラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演した際のオフショットを1枚載せています。楽屋と思われる場所でさんまさんが久慈さんの大きなおなかに手を当てる姿です。「お腹に手を当ててパワーをいただけました」と報告しています。
コメントでは、「良いね パワー全開」「これは嬉しい、いい写真ですね」「すごいパワーなんやろね」「久慈ちゃん、ふっくらだね」「超美しいの美人」「お笑いパワー注入ですねw」「ちょっとふっくらしたね」などの声が上がりました。
「初めましての直川アナと」9日の投稿では同番組のスタジオで撮影したオフショットを披露していた久慈さん。写真を4枚載せ、1〜3枚目は自身のソロショットで、4枚目は「初めましての直川アナと」のツーショットです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
