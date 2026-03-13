米メディアが「ボコボコにされる」と予想　“最強”ドミニカに挑む韓国主将は異論「別に高校生とプロが戦うわけじゃない」【WBC】

有望な若手も多い今大会の韓国にあってイ・ジョンフは、チームをまとめる貴重なリーダーだ(C)Getty Images

下馬評やロースターの地力を考えれば、間違いなく「高き壁」。だが、そこに挑む選手たちはやすやすと敗北を認めない。

現地時間3月13日、米マイアミのローンデポ・パークで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、韓国代表はドミニカ共和国代表と激突する。

対峙するのは投打にメジャーリーグでも指折りのスーパースターが顔を揃える“最強軍団”。それだけに韓国には周囲からも厳しい見方されている。米メディア『The Athletic』は、準々決勝4カードの行方を占うリポート記事において「（ドミニカに）ビデオゲームのようにボコボコにされる」と予想。両チームの力量差が相当にあると見立てた。

無論、一発勝負の舞台なら何が起きるかは分からない。だからこそ、選手たちは下馬評を覆そうと燃えている。現地時間3月12日に韓国メディア『朝鮮日報』などの取材に応じたイ・ジョンフは「相手はすべての選手が、僕らがテレビでしか見たことのないようなスターだ。その名声に気後れするかもしれない」と前置きした上で、「僕らにはあらゆる差があるかもしれないが、同じプロであるという事実は変わらない」と強調した。

「別に高校生とプロが戦うわけじゃない。本当にプロとプロ、各国から集まった最高のプロ選手同士が戦う場なんだ。僕は、いつも試合前に『明日になって試合を振り返った時に後悔が残らないようにしよう』と話している。この試合も同じだ。後悔が残ることだけはあってはいけない。それができれば、結果がどうであれ、自分たちが最善を尽くしたと考えられるし、結果も受け入れられる」