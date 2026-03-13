「今年40歳」と知って驚いた女性俳優ランキング！ 2位「北川景子」を抑えた1位は？
デビュー当時から変わらない華やかな存在感が印象的な、今年40歳の女性俳優たち。豊富なキャリアと、年齢を感じさせない魅力に注目が集まっています。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年40歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、北川景子さんです。美しいビジュアルと演技力の高さで、シリアスからコメディーまで幅広いジャンルをこなしています。また、プライベートでは2016年にミュージシャンのDAIGOさんと結婚し、2児の母に。
近年では、2025年4月期のドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ系）、映画『ナイトフラワー』（2025年）、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』、5月8日公開の映画『未来』と、やつれた母親や貧しくて食べられないといった役柄が続いています。そのため、減量した体型をキープしていることを明かすなど、徹底した役作りにも定評があります。
回答者からは「とても40歳とは思えない美しさなので」（40代女性／福岡県）、「もうそんな年齢とは思わなかったから」（30代男性／東京都）、「キレイでずっと、見た目が若いからです」（40代女性）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、石原さとみさんです。2003年のデビュー以降、途切れることなく映画やドラマへ出演しています。『地味にスゴイ！DX校閲ガール・河野悦子』（日本テレビ系／2017年）、『アンナチュラル』（TBS系／2018年）、『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』（フジテレビ系／2020年）など、お仕事系ドラマでのハマり役が多い印象です。
近年では、生活科学情報エンターテインメント番組『あしたが変わるトリセツショー』（NHK総合）の司会を務めるなど、活躍の場を広げています。また、プライベートでは2020年に結婚を発表。2022年に第1子、2025年に第2子誕生を報告しています。
回答コメントでは「何回見てもずっと綺麗なため」（20代女性／北海道）、「若々しい印象が強く、ビジュアルも雰囲気も30代前半のイメージがあったため」（30代女性／秋田県）、「普通に30代くらいに見えるから」（20代男性／群馬県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
