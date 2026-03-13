ジャラジャラと音がする懐かしい遊び道具や、誰かに届けたい大切なメッセージなど、共通して隠れている文字があります。頭の体操がてらひらがなクイズに挑戦してみましょう！

空欄に共通して入る言葉を見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、子どもの頃に親しんだものや、大人になっても使う言葉がそろいました。空欄が先頭にあるものと、最後に来るものの違いに注意しながら考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□だま
□□がら
□□がみ
お□□

ヒント：紙に内容を書いてポストに投函し、相手に送るものとは？

正解：おて

正解は「おて」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おて」を入れると、次のようになります。

おてだま（お手玉）
おてがら（お手柄）
おてがみ（お手紙）
おおて（大手）

「おてだま（お手玉）」や「おてがみ（お手紙）」は、どこか優しい響きを持つ言葉ですね。最後の「おおて（大手）」は、企業の規模を表す際に使います。

空欄が先頭から最後に移動するパターンでしたが、迷わずにたどり着けたでしょうか？ 日本語の豊かな語彙を再確認できる問題でしたね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)