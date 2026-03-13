【ひらがなクイズ】1分以内に解けるかな？ 懐かしい遊びから日常で使うあの言葉まで勢ぞろい！
空欄に共通して入る言葉を見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、子どもの頃に親しんだものや、大人になっても使う言葉がそろいました。空欄が先頭にあるものと、最後に来るものの違いに注意しながら考えてみてください。
□□だま
□□がら
□□がみ
お□□
ヒント：紙に内容を書いてポストに投函し、相手に送るものとは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おて」を入れると、次のようになります。
おてだま（お手玉）
おてがら（お手柄）
おてがみ（お手紙）
おおて（大手）
「おてだま（お手玉）」や「おてがみ（お手紙）」は、どこか優しい響きを持つ言葉ですね。最後の「おおて（大手）」は、企業の規模を表す際に使います。
空欄が先頭から最後に移動するパターンでしたが、迷わずにたどり着けたでしょうか？ 日本語の豊かな語彙を再確認できる問題でしたね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、子どもの頃に親しんだものや、大人になっても使う言葉がそろいました。空欄が先頭にあるものと、最後に来るものの違いに注意しながら考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□だま
□□がら
□□がみ
お□□
ヒント：紙に内容を書いてポストに投函し、相手に送るものとは？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おて正解は「おて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「おて」を入れると、次のようになります。
おてだま（お手玉）
おてがら（お手柄）
おてがみ（お手紙）
おおて（大手）
「おてだま（お手玉）」や「おてがみ（お手紙）」は、どこか優しい響きを持つ言葉ですね。最後の「おおて（大手）」は、企業の規模を表す際に使います。
空欄が先頭から最後に移動するパターンでしたが、迷わずにたどり着けたでしょうか？ 日本語の豊かな語彙を再確認できる問題でしたね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)