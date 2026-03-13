葬送のフリーレン『CUT』表紙・巻頭に登場 新旧パーティーキャスト座談会＆撮り下ろしフォト掲載
カルチャー誌『CUT』の2026年4月号（3月19日発売）の表紙が解禁された。放送中のアニメ『葬送のフリーレン』が表紙を飾っている。
19日発売のCUT4月号の巻頭特集が『葬送のフリーレン』に決定。CUT独占の表紙ビジュアルは、草原に寝そべるフリーレン、フェルン、シュタルク。3人の旅の様子がうかがえるような、余韻を感じる1枚になっている。
特集には、フリーレンの新旧パーティーキャスト（種崎敦美×市ノ瀬加那×小林千晃×岡本信彦）が集結。作中では見られない組み合わせでの座談会＋撮り下ろしフォトのほか、アニメを彩る名音楽を手掛けたアーティストたちのインタビューも掲載。
第1期に引き続きエンディングテーマを手掛けるmiletや、壮大な楽曲で物語を盛り上げる作曲家・Evan Callが登場。さらに、フリーレンたちの旅路を名ゼリフと共に振り返るコラムや美麗な作中場面カットを掲載されており、『葬送のフリーレン』の世界観にたっぷり浸れる総力特集となっている。
