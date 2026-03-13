2026年に開催するコンサートツアーをもって、グループ活動を終了することを発表している嵐。3月13日から、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）での公演を皮切りに全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をスタートさせます。

これまでに嵐が開催してきた数々のコンサートを中心に、全5回にわたりグループ活動について振り返ります。

■1999年にCDデビュー デビューイベントには約8万人

1999年9月、アメリカ・ハワイのホノルル沖で、揺れる船に乗りながらデビュー会見をした大野智さん（当時18歳）、櫻井翔さん（当時17歳）、相葉雅紀さん（当時16歳）、二宮和也さん（当時16歳）、松本潤さん（当時16歳）の5人。会見で相葉さんは、“嵐”というグループ名について「日本では“あいうえお”、外国では“ABCDE”。とにかく1番、とにかく頂上に立ちたいということで“嵐”になりました」と明かしていました。

そして1999年11月3日に、ポニーキャニオンから楽曲『A・RA・SHI』でCDデビュー。ワールドカップバレーボールのイメージキャラクターに就任しました。また、国立代々木競技場敷地内の特設テントで開催されたデビューイベント『"嵐"大集会』には、約8万人が来場したということです。

当時、松本さんは「僕らのデビューの日にこんなことになっちゃってすごく幸せですね」とコメント。これからの嵐について聞かれた二宮さんは「先輩を目指すっていうよりは、自分で道を切り開けば“5通りの道”ができるわけですから、その個性で行けたらいいなとは思ってますけどね」と思いを明かしていました。

■立て続けにコンサートを開催

デビューから約5か月後となる2000年4月、初の単独コンサートとなる『嵐 FIRST CONCERT 2000』を開催。会場は大阪城ホールと横浜アリーナでした。

横浜アリーナでの公演前に行われた囲み取材では、気合を入れるために5人で円陣を組む場面も。コンサートではアクロバットを交えたダンスや、客席上空を飛ぶフライングなどで観客を楽しませました。

その約4か月後にも『嵐"台風ジェネレーション"SUMMER CONCERT 2000』と題し、立て続けにコンサートを開催。名古屋レインボーホール（現：日本ガイシホール）、福岡サンパレス、大阪城ホール、横浜アリーナと、ファーストコンサートから会場を2か所増やして行われました。

2001年3月に開催されたコンサート『嵐 SPRING CONCERT 2001"嵐が春の嵐を呼ぶコンサート"』は、嵐にとって初の全国ツアー。嵐の曲だけでなく、SMAPや近藤真彦さんの楽曲を歌ったり、二宮さんによるピアノの弾き語りや、相葉さんのサックス演奏など、様々な演出で曲を披露しました。

櫻井さんは「すごくたくさんの人に来ていただいたんですけども、それでも来られなかった方がいるということで、もっといろんな場所に次のコンサートのときは行きたいと思うので、ぜひみなさん来てください」とコメントしていました。

■ドラマや舞台、冠番組など活躍を広げる2001〜2002年

2001年10月からは初の単独レギュラー番組『真夜中の嵐』がスタートしたり、メンバーそれぞれがドラマや舞台といった個人仕事が増えたりと、着々と活躍の場を広げていきます。

2002年1月には、櫻井さんがドラマ『木更津キャッツアイ』に、4月には松本さんがドラマ『ごくせん』に出演。10月には、嵐5人が主演する映画『ピカ☆ンチ LIFE IS HARDだけどHAPPY』が公開されました。そんな多忙な中でも、8月と12月にコンサートを行い、ファンとの時間を大事にしてきました。

■通称“サクラップ”の導入 音楽性に“幅”

2003年も精力的に個人活動が続き、3月に二宮さん主演映画『青の炎』が公開。さらに、4月には松本さん出演ドラマ『きみはペット』、7月に二宮さん主演ドラマ『Stand Up!!』、10月に相葉さん出演ドラマ『ヤンキー母校に帰る』が放送。

個人の名前が世間に広がる中、アルバム『How's it going?』をひっさげたコンサートツアー『How's it going? SUMMER CONCERT 2003』を開催。この頃の楽曲から、櫻井さんによるラップ詩がたびたび取り入れられ、のちにファンの間で“サクラップ”と呼ばれるほど人気を得ていきます。

このコンサートで披露された『Lucky Man』という楽曲は特に、櫻井さんによるラップパートでのコール＆レスポンスや、ノリやすいリズムによって会場が一気に盛り上がる曲として、この先も嵐のコンサートで定番曲となっていきます。

当時、櫻井さんはコンサートについて「お客さんと今回作り上げる感じのコンサートだったんで、お客さんの協力も得て、すごく盛り上がった、充実したツアーになったと思います」と心境を語っていました。

次回は、2004年〜2007年の嵐の活躍を振り返ります。