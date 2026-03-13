ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムの松本わかなが１２日、グループの公式ブログを更新し、高校を卒業したことを報告した。

松本は「中学１年生でアンジュルムに加入して、もう高校卒業かぁ、、、感慨深い〜」と振り返りながら、自身のインスタグラムにもアップした制服姿で卒業式に参加した様子を添えた。

「私の高校生活には、常にアンジュルムの活動があって、とにかく家族とマネージャーさんと先生に、感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への思いも記した。加えて「なんと成績優秀賞なるものを受賞したんです〜」と報告。３年間の努力を学業の面でも実らせた。

アイドル活動と高校生活の両立についての一端も明かした。「ライブとライブの合間時間に勉強したり、ＭＶ撮影の合間時間に勉強したり、リハ行って、試験受けて、別のリハ行ったり、午前の試験受けて、リハ行って、午後の試験受けて、別の仕事行ったり、（滅多にこんな騒がしいことはないですけど、この日はどうしようもなかったのです笑）」。超多忙なスケジュールをこなした日々を感慨深げに記した。

ハードな３年間を乗り切った松本に対し、ＳＮＳのコメント欄には「成績優秀賞までやり切る姿。素晴らしいを送るだけじゃ足りないくらい。もう脱帽です」「芸能活動しながら、受賞するのは難しいことじゃないかな！？」「わかにゃはもう推しを飛び越えて尊敬！」と賛辞が飛び交った。