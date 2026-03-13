ヒカル、アメリカへの入国審査で災難「別室に連れて行かれて…」 しみじみつづる「お金では安心を買えない」
ユーチューバー・ヒカル（34）が13日、自身のXを更新。アメリカへの入国審査での出来事を報告した。
【動画】原因は不明…女性化乳房症を告白したヒカル
ヒカルは「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて2時間近く入国できなかった。なんとか突破できて安堵」と記した。
続けて「最近、ストレスを感じすぎることが多いから細木先生に大殺界と言われてたことを思い出した。階段から落ちて、女体化して、顔が違うといわれて。お金では安心を買えないことを学んだ」との思いをつづっている。
【動画】原因は不明…女性化乳房症を告白したヒカル
ヒカルは「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて2時間近く入国できなかった。なんとか突破できて安堵」と記した。
続けて「最近、ストレスを感じすぎることが多いから細木先生に大殺界と言われてたことを思い出した。階段から落ちて、女体化して、顔が違うといわれて。お金では安心を買えないことを学んだ」との思いをつづっている。